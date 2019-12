Vakman wil binnenstad niet meer in

Wie in de binnenstad van Antwerpen of Gent woont, vindt almaar moeilijker een loodgieter, elektricien of andere vakman.

Op 1 januari wordt de Gentse binnenstad een lage-emissiezone (LEZ). Vervuilende auto’s mogen de stad – die sinds 2017 voor een groot deel ook autovrij of autoluw is – dan niet meer in. En in Antwerpen worden de regels voor de al bestaande LEZ op 1 januari een pak strenger. Dat blijft niet zonder gevolgen voor wie een vakman zoekt. Nelectra, de federatie van de elektro­sector, en de Confederatie Bouw waarschuwen dat almaar minder vaklui nog tot in de binnenstad willen komen voor een opdracht.

Parkeerproblemen

‘De LEZ maakt dat je wagenpark moet voldoen aan de normen’, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. ‘En dan zijn er de file- en parkeerproblemen, die het werken – en zelfs maar op de werf raken – soms erg moeilijk en ingewikkeld maken. Veel collega’s ­laten de binnensteden daarom voor wat ze zijn.’

Pieter Feys, voorzitter van Nelectra Oost-Vlaanderen, bevestigt dat: ‘Veel collega’s zien op tegen de aanpassing van hun voertuigen, de administratie om de Gentse autovrije zone te mogen binnenrijden en de parkeerproblemen. Bovendien is er voor elektriciens meer dan werk genoeg buiten het centrum van Gent. Logisch dat ze de binnenstad links laten liggen.’

Jan Meeus, een Gentse elektricien met een bakfiets als enige bedrijfsvoertuig, begrijpt zijn collega’s. ‘Het wordt allemaal erg complex.’ Meteen ook de reden waarom hij zich een bakfiets heeft aangeschaft. ‘Maar ik neem geen grote klussen aan waarvoor veel materiaal ter plaatse moet worden gebracht.’

De stadsbesturen van Gent en Antwerpen erkennen dat het voor velen aanpassen is, ook voor vaklui. ‘Maar je kunt niet tal van beroepsgroepen vrijstellen van de geldende regels. Op de duur wil iedereen een uitzondering’, zegt het kabinet van Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (SP.A).