Geen cash meer op bussen en trams De Lijn vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kunnen reizigers tickets op de voertuigen van De Lijn niet meer cash betalen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Wie nog cash wil betalen voor een rit, zal een ticket in voorverkoop moeten halen. Vanaf 1 juli zal het niet meer mogelijk zijn om met cash geld een ticket te kopen op een bus of tram van De Lijn. Op de voertuigen zelf zal wel nog contactloos betaald kunnen worden met de bankkaart, of met een ticket in de app van De Lijn of via sms.

‘We moeten blijven streven naar een klantgerichte en performante Vlaamse vervoersmaatschappij waarbij de reiziger centraal staat’, zegt Peeters. ‘Het contactloos betalen zorgt voor een versnelling van de ritten(verkoop) en daarnaast voor meer veiligheid van de chauffeur.’