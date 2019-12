Gerecht identificeert ‘ramptoeristen’ bij brand asielcentrum Bilzen

Anderhalve maand nadat onbekenden ’s nachts het toekomstige asielcentrum van Grote-Spouwen (Bilzen) in brand hebben gestoken, blijft het wachten op een doorbraak.

Het Limburgse gerecht geeft voorlopig geen informatie over het lopende onderzoek. Volgens onze informatie focussen de achttien speurders die op de zaak werken, op drie dingen: de identificatie van alle mensen die voor en na de brand in de buurt van het uitgebrande rusthuis hebben gestaan, het uitlezen van alle gsm-verkeer in de buurt die nacht en de analyse van alle verkeerscamera’s op de toegangswegen. Er is nog geen verdachte opgepakt, stelt het Limburgse gerecht.

De stad Bilzen heeft zich intussen officieel burgerlijke partij gesteld, bevestigt advocaat Mark Huygen. ‘Zo kunnen we op termijn inzage krijgen in het dossier. We mogen niet vergeten dat de stad imagoschade heeft opgelopen. Behalve de materiële kosten – denk aan de brandweer- en politiekosten – zijn er ook de immateriële kosten. Iedereen associeert Bilzen plots met een brandend asielcentrum.’