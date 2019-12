KMI waarschuwt voor rukwinden, noodnummer geactiveerd

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer, en daarom activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het noodnummer 1722.

Het nummer 1722 is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, zoals veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg. Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Het is niet de bedoeling naar 1722 te bellen voor schade waarbij geen brandweerinterventie nodig is. In dat geval is een gekwalificeerde professional aangewezen.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Dinsdag valt er eerst regen in de oostelijke landshelft, en daarna wordt het weer vrij onstuimig en wisselvallig met regelmatig buien en rukwinden tot plaatselijk 70 à 80 kilometer per uur. De maxima variëren tussen 7 en 11 graden. Kerstavond en -nacht worden rustiger maar nog wisselvallig met tijdelijk enkele buien, meldt het KMI.

Woensdag, op kerstdag, kunnen er in de voormiddag nog enkele buitjes vallen, vooral dan in het oosten van het land. Nadien wordt het, onder invloed van een hogedrukcel boven Frankrijk, meestal droog met soms brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 2 of 4 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.

Donderdag is het eerst droog en gedeeltelijk bewolkt. Daarna betrekt het vanaf het westen. In de loop van de namiddag kan er vooral in de westelijke helft van het land af en toe wat regen vallen. ‘s Ochtends is het vrij koud en overdag liggen de maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind waait zwak en aan zee soms matig, uit zuidoostelijke richtingen.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er tijdelijk wat regen vallen. Het is vrij zacht met maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 9 à 11 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest.