Marc Coucke: ‘Anderlecht verkopen? Absoluut niet’

Ook in het weekblad Humo wordt deze week de situatie van Anderlecht gefileerd. Voor het eerst dit seizoen reageert voorzitter Marc Coucke op de complexe situatie van RSCA. Sommigen beweren dat de miljardair de bron is van de malaise en Anderlecht het best zou verkopen.

‘Verkopen? In geen geval’, reageert Coucke. ‘We gaan ons project doen slagen. Het klopt dat ik bij Anderlecht nog niet iedereen mee heb, maar die mensen proberen we te overtuigen. Ik vind ons project nog altijd fantastisch, maar besef nu dat we er pas erkenning voor zullen krijgen wanneer we succes boeken. Daarom die open brief waar ik 100 procent achter sta. Er staat een stevige structuur en we weten goed waar we naartoe willen. Die 27 miljoen euro verlies op de jaarrekening? Dat is door de prestaties in het verleden – ook vorig seizoen – en het missen van Europees voetbal. Onze middelen zijn niet oneindig, maar dat wil niet zeggen dat we op de tiende plaats moeten staan. We werken echt keihard. Ik doe bij Anderlecht wat ik bij al mijn bedrijven doe: de juiste mensen op de juiste plaats zetten. Bij sommige onderhandelingen is het belangrijk dat de voorzitter erbij is, maar als we Kompany, Vercauteren, Zetterberg en Verschueren hebben, moet ik niet zeggen wie onze nieuwe rechtsachter moet worden. Er woedt hier geen interne strijd.’

Mooney en Kompany

Kompany is sowieso één van de hoofdverantwoordelijken in het sportieve beleid. Lee Mooney, de gewezen data-analist van Man City, die nu exclusief voor Anderlecht werkt om spelers aan te brengen, is aandeelhouder van het Engelse bedrijfje Mud Analytics Ltd, dat gerund wordt door Kompany en zijn zakenpartner Klaas Gaublomme.