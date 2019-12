Ludieke 'Kerstkaart' uit kritiek op de Formule 1

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft ook dit jaar opnieuw een 'Kerstkaart' gemaakt waarmee hij kritiek uit op de huidige Formule 1.

Bernie Ecclestone stond jarenlang aan het hoofd van de Formule 1 maar nadat Liberty Media de sport overnam werd de ondertussen 89-jarige Brit bedankt voor bewezen diensten.

We zien Ecclestone echter nog geregeld in de F1-paddock opduiken en op geregelde tijdstippen neemt hij geen blad voor de mond en uit hij kritiek op hoe de sport momenteel geleid wordt.

Ondertussen is er zelfs een traditie ontstaan waarbij Bernie Ecclestone een 'Kerstkaart' laat maken waarin hij zijn visie op de F1 weergeeft en hij ook kritiek uit.

Op de 'Kerstkaart' van 2019 zien we de F1-piloten tijdens een 'drivers meeting'. Daarbij worden ze ietwat pietluttig toegesproken als waren het kleine kinderen. Het trio vooraan zijn Derek Warwick, racesteward Emanuele Pirro en F1-racedirecteur Michael Masi.

Masi vertelt tegen de rijders dat ze niet 'echt' mogen racen want dat ze dan riskeren om gediskwalificeerd te worden. Er wordt ook verwezen naar de interne strijd bij de Ferrari-rijders en dat er zeker geen 'teamorders' opgevolgd mogen worden.

De 'Kerstkaart' van Bernie Ecclestone vormt dit jaar vooral een kritiek op de regelneverij in de Formule 1 en de stewards die te streng optreden tijdens gevechten op de baan.

Vooral ook de tijdstraf voor Sebastian Vettel tijdens de GP van Canada, waardoor de Duitser als eerste over de finish reed maar toch niet won, leidde dit jaar tot stevige discussies. Emanuele Pirro mocht dan ook absoluut niet op de Kerstkaart ontbreken want Pirlo was daarbij de gebeten hond en kreeg na de beslissing heel wat kritiek te verwerken.

Opmerkelijk is echter dat er vooral tijdens de tweede seizoenshelft meer ruimte was om onderling het gevecht aan te gaan zonder bestraft te worden. Toch zijn het de vele pietluttige regeltjes en bestraffingen die Ecclestone met de cartooneske 'Kerstkaart' wil bekritiseren.

Wij zijn alvast benieuwd naar de 'Kerstkaart' van volgend jaar ...

