Emotionele thuiskomst voor Kevin en Dieter van ‘Down the Snow’

‘Ik ben een man geworden, dit jaar zal ik niet wenen’, opperde Kevin Van den Bosch nog. Na 2.764 kilometer liften vanuit Rusland voor ‘Down the snow’ klonk hij overtuigd toen hij bijna in Kortrijk kwam. Tot 7.000 fans op De Warmste Week hem en zijn reisgezel Dieter Coppens toeschreeuwden.

De erehaag trotserend konden ze het allebei niet drooghouden. ‘Onze stoere boy ging het drooghouden. Niet gelukt, he’, zei Dieter Coppens. ‘Je bent dan wel een man, maar wel een met gevoelens.’

Passionele kus

Als verrassing kwam ook Lisa De Buck, Kevins vriendin, op het podium. Plots verloor Kevin alle aandacht voor het publiek om haar innig te omhelzen en passioneel te kussen. Of dat nog niet genoeg was, kwam ook zijn petekindje Lou (7) het podium opgelopen.

Klap op de vuurpijl: de cheque met het bedrag dat beiden met hun reis inzamelden. Dankzij sms’en en steunkaarten zamelden Kevin en Dieter maar liefst 93.783 euro in voor Gimme Shelter, een organisatie die daklozencentra ondersteunt.

Warm bed

Na de hartverwarmende ontvangst, volgt hoogstwaarschijnlijk een warm bed én een stevige maaltijd. ‘Een appel of een druif. Ik kan geen hotdogs meer zien, bah’, zei Kevin. Het lot van de lifters, die meer in tankstations en de auto leefden dan elders.

Nog een dieptepunt: de slaapplek in de lobby van een luidruchtig hotel. Met twee samengepakt op een zetel van een meter. Miserie. ‘Maar we hebben ons daar kapot gelachen met de situatie. We hebben geen oog dicht gedaan, maar het was lang geleden dat ik nog zo veel gelachen had.’

Marsmannetje

Dat lachen was dan ook een constante in de reis. ‘Kevin is zo’n schone mens, die ook altijd luidop zegt dat hij gelukkig is. Dat zouden we meer moeten doen’, vindt Dieter. ‘In het begin voelden we ons als een marsmannetje in Rusland, maar we ontmoetten toch altijd de juiste mensen. Al die warmte die we ontvingen van de mensen langs onze route. De meeste mensen deugen echt wel, dat moeten we meer beseffen.’