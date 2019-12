Edinson Cavani heeft een persoonlijk akkoord met Atlético Madrid maar er is nog geen deal met PSG

Edinson Cavani is persoonlijk rond met Atlético Madrid. Dat meldde de Spaanse sportkrant Marca maandag. De enige hindernis is nu nog een akkoord tussen zijn huidige club, PSG, en de Madrilenen, die Cavani het liefst al in de winterstop zouden aantrekken.

De 32-jarige Uruguayaan beschikt in Parijs over een in juni aflopend contract. Vanaf 1 januari mag hij onderhandelen met andere clubs voor een vrije transfer komende zomer. In Madrid ligt een contract voor 2,5 jaar klaar voor de topaanvaller.

Cavani, topschutter van PSG aller tijden, is al jaren een publiekslieveling in het Parc des Princes, maar verloor dit seizoen zijn basisplaats vooraan aan nieuwkomer Mauro Icardi.

PSG nam Cavani in de zomer van 2013 voor 64,5 miljoen euro over van Napoli. Sindsdien kwam hij in 290 officiële duels tot 196 doelpunten en veertig assists. (belga)