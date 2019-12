Voltallige VRT-directie eist ontslag Peter Claes

In een brief eist de voltallige VRT-directie het ontslag van Peter Claes, de nummer twee van de openbare omroep. ‘Peter rijdt voor eigen rekening.’

De directie schaart zich zo achter de eis van VRT-topman Paul Lembrechts. Die had eind vorige maand het ontslag van Peter Claes, de directeur media en productie, aan de raad van bestuur gevraagd.

‘Tot onze verbazing heeft de raad van bestuur dat ontslag niet bekrachtigd’, zo staat in de brief van de vier overige directieleden, Hans Cockx, Stijn Lehaen, Lieven Vermaele en Liesbet Vrieleman, die onze redactie kon inkijken.

De directieleden stellen dat ze een zeer goede verstandhouding hebben met Paul Lembrechts. ‘Dit gaat over het oncollegiaal en deloyaal functioneren van een directielid, waardoor de eendracht in het team onherstelbaar zoek is’, zeggen ze.

De directieleden verwijten Claes onder meer het verhinderen van transparantie, het afsluiten van belangrijke contracten zonder medeweten van de andere directieleden, intimidatie, politieke contacten zonder mandaat en het nemen van engagementen voor vele jaren die de op til zijnde besparingen bemoeilijken.

‘Peter rijdt voor eigen rekening: hij stelt zijn persoonlijke ambities boven het belang van de organisatie’, zo staat in de brief. ‘Dat vinden wij ontoelaatbaar.’

Peter Claes wenst niet te reageren om de sereniteit te bewaren. Sinds de raad van bestuur zijn ontslag heeft afgewezen, staat hij wel op non-actief.

De voorbije weken raakte Claes geïsoleerd in het zes-koppige directiecollege na een conflict over wie de onderhandelingen over de beheersovereenkomst voert en hoe die aan te pakken. Claes wilde die onderhandelingen leiden. Lembrechts stelde een ander team aan. Dit voorjaar beginnen de onderhandelingen over de beheersovereenkomst die de toekomst van de omroep bepaalt. De Vlaamse regering legt forse besparingen op.