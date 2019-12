Warmathons brengen meer dan 717.000 euro op

In totaal 52.907 mensen hebben de voorbije dagen deelgenomen aan een ‘Warmathon’ van de Warmste Week. Dat heeft de VRT meegedeeld.

De voorbije dagen hebben in totaal zes Warmathons plaatsgevonden. De laatste loopactie vond maandag plaats in de Limburgse stad Beringen, waar 8.700 deelnemers samen 95.265 euro hebben ingezameld.

De Warmathon van Gent had het grootst aantal deelnemers: 11.000. In Kortrijk, de gaststad voor de Warmste Week, werden 9.828 lopers geteld. De overige Warmathons vonden plaats in Brussel, Antwerpen en Leuven.

De inschrijving kostte 15 euro, maar deelnemers konden daar nog een bedrag naar keuze aan toevoegen voor een zelfgekozen goed doel.

In totaal werd een bedrag van 717.274 euro opgehaald voor de Warmste Week.