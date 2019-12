Noor Rasmus Windingstad wint parallelreuzenslalom in Alta Badia, zijn eerste WB-zege ooit

Rasmus Windingstad heeft zich maandag de beste getoond in de Wereldbekermanche parallelreuzenslalom in het Italiaanse Alta Badia. De 26-jarige haalde het in de finale van de Duitser Stefan Luitz. De Oostenrijker Roland Leitinger hield in de strijd om de derde en laatste podiumplaats een andere Noor, Leif Kristian Nestvold-Haugen, af.

Het was voor Windingstad de eerste Wereldbekerzege in zijn carrière. Onze landgenoot Sam Maes geraakte niet voorbij de kwalificaties. Daarin realiseerde hij de veertigste tijd, enkel de top-32 plaatste zich voor de 1/16de finales. Maes skiede twee tienden van een seconde te traag voor een plaats in de tweede ronde. Zijn volgende wedstrijd is in het Zwitserse Adelboden op 11 januari 2020. (belga)