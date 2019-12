Plopsa neemt toch Comics Station Antwerp over

De Plopsa Group neemt het indoorpretpark Comics Station Antwerp over. Het bedrijf zal de volgende jaren zo’n 5 miljoen euro investeren.

Comics Station, het indoorpretpark rond stripfiguren in het Antwerpse Centraal Station, opende de deuren in 2017. Maar het afgelopen jaar zat het indoorpretpark in slechte papieren. Er liepen gesprekken met mogelijke overnamekandidaten.

Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof had eerder dit jaar een eventuele overname nog afgewezen, maar het bedrijf is nu toch overstag gegaan. ‘We denken met onze ervaring te kunnen werken aan een efficiëntere kostenstructuur en de bezoekersaantallen te verhogen’, zegt Van den Kerkhof.

Het indoorpretpark kwam er in 2017 met financiële steun van de Vlaamse Overheid via het investeringsfonds PMV/Zoefff. Ook Standaard Uitgeverij en het private ­investeringsfonds Vermec participeerden in het project. ‘Vanuit het aandeelhouderschap zijn we verheugd dat Comics Station Antwerp een doorstart kan nemen’, zo stellen de huidige aandeelhouders in het persbericht.

Nieuwe naam

Plopsa heeft tegelijk een nieuwe overeenkomst met de Standaard Uitgeverij rond haar stripfiguren gesloten. Die moeten naast de Studio 100-figuren zoals kabouter Plop de dragende kracht blijven van het park.

De komende maanden blijft het park nog gesloten. ‘Er moeten een aantal aanpassingen gebeuren vooraleer het park opnieuw kan openen’, zegt Van den Kerkhof. ‘Bepaalde thema’s blijven, andere verdwijnen en uiteraard zal er ook Studio 100-content toegevoegd worden.’

Bedoeling is om tegen de paasvakantie de deuren onder een nieuwe naam te openen.

Plopsa is de themaparkdivisie binnen Studio 100 en baat zeven themaparken uit.