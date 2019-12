Groen licht voor onderhandelingen over verkoop van Voo aan Providence

De raad van bestuur van de groep Enodia, de koepel boven Nethys, heeft toelating gegeven om te onderhandelen over de verkoop van de Waalse telecomgroep Voo aan het Amerikaanse fonds Providence. Dat heeft de intercommunale bekendgemaakt.

Na gunstige adviezen van de partijen PS, MR en Ecolo vorige vrijdag, heeft de raad van bestuur van Enodia groen licht gegeven aan de meerderheid (de PTB stemde tegen, nvdr.) om de verkoop van Voo aan Provindence af te ronden.

Het Amerikaanse fonds had erin toegestemd om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden. Volgens Muriel Gerkens van Ecolo zijn er nieuwe voorwaarden toegevoegd,onder meer over het medebeslissings- of vetorecht.

Nethys had in mei onder leiding van de opspraak gekomen Stéphane Moreau een geheime deal gesloten met de Amerikaanse private-equitygroep Providence om 51 procent van Voo van de hand te doen. De commotie leidde ertoe dat de Waalse overheid de verkoop ongedaan maakte.

Maar nu blijkt dus dat de onderhandelingen met Providence dus mogen worden hervat. De Waalse overheid zou een bijgestuurd akkoord met Providence verkiezen boven een jarenlange juridische strijd die nefast zou zijn voor Voo.