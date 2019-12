Het zijn hoogdagen voor de Belgische dartssport. In de derde ronde van het WK in het Londonse Alexandra Palace rekende Antwerpenaar Dimitri Van den Bergh af met de Engelsman Luke Woodhouse. Die werd met 4-2 wandelen gestuurd.

VAN DEN BERGH WINS!



Van den Bergh besefte dat hij niet zijn beste partij had gespeeld. “De vorige wedstrijd ging fantastisch en nu totaal niet. Dit was mentaal zwaar, voelde me helemaal niet op mijn gemak. Maar ik heb gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Gisteravond zorgde Kim Huybrechts al voor een Belgisch succes. De Kempenaar nam de maat van de Nederlander Noppert, ook al met 4-2. In de volgende ronde neemt Huybrechts het op tegen Luke Humphries die de Duitser Nico Kurz uitschakelde (4-2) .

In de vierde ronde neemt Dancing Dimi Van den Bergh het op tegen de Brit Adrian Lewis, het nummer dertien van de wereldranglijst. Van den Bergh zelf staat 29ste. Tweevoudig wereldkampioen Lewis klopte vanmiddag Darren Webster (4-3) voor een plaats in de vierde ronde.