Wanneer Bart Peeters vleugels krijgt

De fans van Bart Peeters kunnen zijn passage in de Lotto Arena nu ook op het kleine scherm bekijken. Dit zijn onze tv-tips.

1. BART PEETERS DELUXE

Eén 21.40-22.45 uur

Normen vervagen, smaken vergaan, maar ons wantrouwen tegen Bart Peeters blijft altijd bestaan. Desondanks: als zijn passage in de Lotto Arena in deze krant vijf sterren krijgt, dan mogen we u de weerslag daarvan op tv niet onthouden.

2. SEVEN WORLDS, ONE PLANET

Canvas 20.10-21.10 uur

Nieuwe natuurdocumentairereeks van de BBC, verteld door David Attenborough. U weet dus wat u kunt verwachten: de prachtigste beelden van de fauna en flora op de zeven continenten. Zeven? Toen wij op school zaten, waren het er nog maar vijf. Misschien ligt daar de oplossing voor de overbevolking. Eens vragen aan David.

3. THE LADY IN THE VAN

BBC 2 23.45-1.25 uur

Maggie Smith speelt de sterren van de kersthemel in deze biografische film over de vriendschap die ontstaat tussen een dakloze oude vrouw en de man die haar toestaat het bestelwagentje waarin ze woont op zijn oprit te parkeren. Wij zouden ook graag dakloze mensen helpen, maar wij hebben geen oprit. Vrolijk kerstfeest!

4. THE TERMINAL

Vier, 20.35 uur

Romantische tragikomedie met Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci en Chi McBride.

De Oost-Europese Viktor Navorsky bezoekt New York. Net wanneer hij op Kennedy Airport aankomt, breekt in zijn thuisland oorlog uit. Hij kan niet terugvliegen en mag met zijn huidige papieren ook de VS niet in. Viktor spreekt nauwelijks Engels en hij raakt helemaal geïsoleerd, maar al improviserend maakt hij van Kennedy Airport maandenlang een tijdelijke thuis, waar hij de mensen bestudeert, vrienden maakt en verliefd wordt op stewardess Amelia.

5. Kingsman: the secret service (7,7)

Q2, 20.35 uur

Actiekomedie met Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong en Jonno Davies.

Wanneer geheim agent Harry Hart samen met zijn team een gekidnapte professor tracht te bevrijden, laat een van zijn collega’s het leven, waardoor een vacature vrijkomt. Hart besluit een aan lagerwal geraakte zoon van een van zijn ex-collega’s met een aantal andere rekruten klaar te stomen voor een carrière bij de geheime dienst. Het wordt een loodzware beproeving, gevuld met fysieke uitdagingen, medische tests en psychologische spelletjes.