Voor het eerst sinds de gerenommeerde serie Chernobyl, de historische fictiereeks over de beruchte kernramp in Tsjernobyl in 1986, uitkwam, praat Lyudmila Ignatenko met de pers. Een van de hoofdpersonages in de serie is gebaseerd op haar, maar daar gaf ze naar eigen zeggen geen toestemming voor. HBO en Sky weerleggen dat.

Spoiler alert: onderstaand artikel bevat details over de inhoud van de serie.

Lyudmila Ignatenko is een spilfiguur in de serie, de vrouw van brandweerman Vasili Ignatenk. Hij was als een van de eerste hulpverleners ter plekke na de kernramp in Oekraïne. ‘Toen ik hoorde dat mijn verhaal zou verfilmd worden, was ik gekwetst’, zegt ze in een interview met BBC.

Ignatenko praat over de gevolgen van de populariteit van de serie. Journalisten wilden per se een interview met haar. ‘Mensen achtervolgden me tot in mijn flat, ze staken hun voet tussen de deur om een interview met me op te nemen’, zegt ze. Ze kreeg ook harde kritiek te verduren. ‘Mensen verweten me dat ik mijn baby had vermoord, en vroegen zich af waarom ik bij mijn man bleef, terwijl ik wist dat ik zwanger was’, zegt ze. ‘Maar hoe kon ik hem verlaten? Ik dacht dat mijn baby veilig was in de baarmoeder, we wisten niets van straling af toen.’ Haar man was een van de eerste slachtoffers die stierf door de straling. Ook haar baby haalde het niet, het kindje stierf vier uur na de bevalling.

Dat ze naar eigen zeggen geen inspraak kreeg over haar verhaal, vindt Ignatenko niet correct. Ze kreeg wel een telefoontje uit Rusland, met de mededeling dat er gefilmd werd en de belofte dat ze 3.000 dollar zou krijgen, ‘gewoon omdat ze bestaat’. Ignatenko vertrouwde de afzender niet en hing de telefoon op. ‘Er was een conflict tussen mijn land (Oekraïne, red.) en Rusland, dus ik vertrouwde het niet. Natuurlijk dacht ik dat het fraude was, niemand geeft zomaar geld’, vindt ze.

De makers, HBO en Sky, weerleggen haar beweringen. ‘Het productieteam heeft, via plaatselijke afgevaardigden, meerdere malen contact gehad met Lyudmila Ignatenko, zowel voor, tijdens als na de opnames’, laten HBO en Sky weten. ‘Ze kreeg ook de kans om bij te dragen aan het script en feedback te geven. Op geen enkel punt tijdens deze ontmoetingen gaf ze aan dat ze niet wilde dat haar verhaal, of dat van haar man, verteld werd.’

Chernobyl won drie Emmy's en haalt met een score van 9.7 op 10 op de toonaangevende site Imdb de hoogste waardering ooit. De succesreeks was reeds te zien via Telenet Play, en zal in het voorjaar uitgezonden worden op Canvas. Ook De Standaard gaf de serie vijf sterren: ‘Chernobyl is tv-drama op z’n sterkst’ is de conclusie.