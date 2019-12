Bestuurder die dodelijk ongeval veroorzaakte, mocht niet rijden: man had enkel een voorlopig rijbewijs

De 23-jarige bestuurder die zondagochtend een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij een jonge vrouw om het leven kwam, mocht op dat ogenblik helemaal niet rijden. De jongeman beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs.

Het ongeval gebeurde rond 5.30 uur op de lange, rechte weg tussen Diksmuide en Torhout. De auto, een BMW, met vier inzittenden reed richting Torhout toen de 23-jarige bestuurder de controle over het stuur verloor. De auto werd daarop tegen een woning gekatapulteerd, waarna het voertuig tegen een boom knalde en uiteindelijk enkele tientallen meters verderop tot stilstand kwam.

Drie jongeren moesten uit het wrak bevrijd worden door de hulpdiensten. Een vierde, Emilie (20), zat achteraan in de wagen en werd bij de crash uit de auto geslingerd. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de vrouw uit Oostkamp te reanimeren, maar zonder succes. Emilie overleed ter plaatse. De procureur heeft intussen gemeld dat ze geen gordel droeg. De andere drie inzittenden, dat zijn de bestuurder en twee 18-jarige meisjes uit Gistel en Torhout, werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar raakten niet zwaargewond.

Een deskundige stelde vast dat de jonge bestuurder zeker te snel reed. Op de plaats van het ongeval geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Maar hoe snel hij er precies reed, is nog niet duidelijk. De jongeman legde wel een ademtest af en die bleek positief. Hij had 1,3 promille alcohol in zijn bloed op het moment van de feiten. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Al was dat enkel een voorlopig rijbewijs.

De jongeman mocht dan ook helemaal niet rijden. Tijdens het weekend was dat namelijk verboden. Bovendien mocht hij ook helemaal geen passagiers vervoeren. Het zijn allemaal inbreuken waar normaliter zwaar aan getild wordt in de politierechtbank. Daar zal de twintiger zich binnen enkele maanden voor het ongeval moeten verantwoorden. Dan hangt hem een gevangenisstraf, rijverbod en geldboete boven het hoofd.