Topman Boeing stapt op door problemen met 737 Max

De topman van Boeing, Dennis Muilenburg, neemt met onmiddellijke ingang ontslag. Dat meldt het Amerikaanse luchtvaartconcern.

De raad van bestuur vond een wissel aan de top nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen, luidt het.

Boeing zit in een lastig parket na twee dodelijke crashes met zijn 737 Max-toestel. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond. Dat blijft zo tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. Er loopt nog altijd een onderzoek naar de oorzaak van de twee crashes. Vorige week kondigde Boeing aan dat het de productie van de 737 MAX vanaf januari tijdelijk wordt stilgelegd.

Ontslag

De druk op Muilenburg werd te groot. Eind oktober moest de topman van Boeing nog spitsroeden lopen in het Amerikaanse Congres. Daar kwam hij niet veel verder dan wat excuses aan de families van de slachtoffers.

Nu neemt hij dan toch ontslag. Hij wordt aan de top van Boeing opgevolgd David Calhoun. Hij start wel pas op 13 januari, tot dan zal financieel directeur Greg Smith interim-ceo zijn. In het persbericht van Boeing zegt Calhoun wel al dat hij sterk gelooft in de toekomst van Boeing en - opvallend - de 737 MAX.

David Calhoun volgde in oktober Muilenburg op als voorzitter van de raad van bestuur, nu doet hij hetzelfde in de functie van ceo.

Dodelijke crashes

De 737 Max, het best verkopende toestel van de vliegtuigbouwer, staat na twee dodelijke ongevallen met 346 slachtoffers al sinds maart aan de grond. De ongelukken, in Indonesië en Ethiopië, werden veroorzaakt door software die de neus van de vliegtuigen naar beneden duwde. Het verbod om de 737 Max te laten vliegen, kostte de vliegtuigbouwer intussen meer dan 9 miljard dollar – bijna 8,1 miljard euro. Tot dusver bleef Boeing 737 MAX-toestellen produceren, zo’n 42 per maand.