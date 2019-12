Het Africamuseum heeft een gids voor onbepaalde tijd op non-actief gezet wegens ongepast taalgebruik. Dat zegt Bruno Verbergt, operationeel directeur Publiekswerking bij het museum.

De gids kwam vorige vrijdag in opspraak door opmerkingen die als racistisch werden ervaren. ‘Zowel naar woordgebruik als naar beeldspraak en vergelijkingen die werden gemaakt, zijn hier grenzen overschreden’, zegt Verbergt.

Tijdens het weekend kreeg het Africamuseum meer uitleg van de studente geschiedenis van de universiteit van Antwerpen die op Twitter de zaak had uitgebracht en van de docente die de rondleiding had laten stopzetten. Maandagvoormiddag was er dan een gesprek met de gids om zijn versie te horen.

Volgens de studente verwees de gids bijvoorbeeld naar zijn schoonmoeder die in Congo ‘een boy’ had gehad die ‘daar een keer per week mee aan tafel mocht eten’. Hij vroeg de studenten om ‘kritisch te zijn over handjes afhakken’. ‘Er zijn maar 2 foto’s bekend’, zo zou hij gezegd hebben. En hij vertelde volgens de studente hoe de Congolese premier Lumumba werd doodgeschoten: ‘Ja zo gaat dat daar, die Afrikanen schieten gelijk hier bij ons op de kermis’.

De gids zou die laatste uitspraak hebben ontkend. Over de andere uitspraken zei de gids dat ze ‘verkeerd zijn geïnterpreteerd’, maar dat hij zelf na de rondleiding ook wel het gevoel had dat de rondleiding verkeerd was gelopen.

Evaluatie

Worden er ook lessen getrokken met betrekking tot de evaluatie of controle van de gidsen in dit museum? ‘Dit sterkt ons om ons kwaliteitsmanagement te verbeteren’, zegt Bruno Verbergt. Volgens hem is na de heropening van het vernieuwde museum de gidsenpool uitgebreid met nieuwe gidsen die een snelle opleiding hebben gekregen. ‘Aan die opleiding moeten we dus zeker nog meer aandacht geven, opdat de juiste feiten in de juiste toonaard en in correcte taal worden weergegeven bij de rondleidingen.’