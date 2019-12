Leen Demaré na het ontslag bij Joe: ‘Ik heb voor het eerst in mijn leven een CV gemaakt’

Leen Demaré heeft maandagmiddag voor het eerst uitgebreid gereageerd op haar geruisloze ontslag bij Joe FM. De presentatrice, met 34 jaar op de teller bij onder andere Radio Donna, schrok zelf van haar ontslag. ‘Ik ben wel verontwaardigd’, zei ze bij Annemie Peeters in het Radio 1-programma Wordt vervolgd.

Een zender moet blijven evolueren. Dat was de uitleg die gegeven werd bij het ontslag van Leen Demaré (57) bij Joe FM. Ze zou nog tot januari 2020 presenteren, maar dat deed Demaré niet. Ze hield er geruisloos mee op. Eind november presenteerde ze nog één keer, waarna ze langs haar neus zei dat haar laatste uitzending erop zat.

‘Ik heb dat bewust zo gedaan’, zegt Demaré. ‘Ik ben er stilletjes vanonder geknepen omdat ik mezelf wou beschermen. Ik vreesde dat het te emotioneel zou worden en daar had ik geen zin in.’

De ervaren radiomaakster was 34 jaar actief bij radiozenders toen ze afgedankt werd. Afgelopen donderdag kwam de aangetekende ontslagbrief toe. ‘Heel raar. Ik stond aan de voordeur als een roze beer in mijn badjas en nam de aangetekende brief aan. De postbode vroeg zelf: Is het wat ik denk dat het is.

Meubilair

Demaré heeft na het nieuws van haar ontslag een week of twee verweesd rondgelopen in haar pyjama, zegt ze. ‘Ik heb ook heel veel reacties gekregen. Veel mensen zien mij als een stuk van het meubilair na 34 jaar. Mensen nemen dat ook persoonlijk.’

‘Ik denk ook dat veel te maken heeft met de perceptie dat vijftigplussers niet meer presteren. Iemand van 58 jaar, dat klinkt misschien oud, maar voor ons is er ook een rol. We zullen alleen op een andere manier moeten gaan werken.’

‘Ik ben verontwaardigd’, zegt Demaré. ‘Ik weet niet waar ik naar op zoek ben. Een job die bij mijn talenten past. Ik kan treuren dat ik goed ben in radio maken en dat ik mezelf nu moet heruitvinden, maar ik moet mijn horizonten verbreden. Ik heb nog nooit gesolliciteerd, heb nu voor het eerst in mijn leven een CV gemaakt en heb mijn profiel op LinkedIn helemaal op punt gesteld. Het is een nieuwe, rare wereld die voor mij opengaat.’

‘Ik ben een overlever. Ik ga mij nu op iets anders smijten,’ aldus nog Demaré.