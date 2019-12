Meer winst voor Belgische kmo’s

Belgische bedrijven met hoogstens 50 werknemers zagen vorig jaar hun winst pieken tot het hoogste niveau in minstens 10 jaar. De kmo’s gaan er al jaren aan een stuk op vooruit. Voor de horeca en vrije beroepen liggen de kaarten er minder gunstig voor.

Dat blijkt uit het jaarlijkse KMO-rapport van ondernemersorganisaties Unizo en UCM en handelsinformatiekantoor Graydon. De cijfers voor het boekjaar 2018 tonen aan dat de situatie van de kmo’s sinds het einde van de financiële crisisstelselmatig verbeterd is.

Eric Van den Broele van Graydon ziet een duidelijke tendens waarbij de gezondheidssituatie van de kmo’s verbetert. Hun schuldgraad daalt constant, ze hebben meer geld in de kassa, investeren meer en zien de rentabiliteit toenemen. ‘2018 was duidelijk een boostjaar’, besluit Van den Broele. ‘Als er binnenkort iets zou gebeuren - een crisis of een aanslag bijvoorbeeld - dan zijn de kmo’s er beter tegen bestand.’

Van den Broele wijst er wel op dat niet elke kmo een succesverhaal is. ‘Algemeen is het landschap duidelijk robuuster, maar niet alle bedrijven profiteren mee. In de horeca is nog altijd 41 procent verlieslatend, en - wat verwondert - ook 41 procent van de vrije beroepen is verlieslatend.’

KMO-land

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche bleef België met 1,166 miljoen kmo’s ‘het kmo-land van Europa’. Het gaat om een groei met 2,7 procent. ‘Onze kmo’s staan in voor 54 procent van de tewerkstelling en 46 procent van de toegevoegde waarde in ons land. In Europa is dat gemiddeld respectievelijk 50 en 38 procent’, aldus Van Assche. ‘Daar kunnen we trots op zijn.’