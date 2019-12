De Crem: ‘Bekijken welke taken privéfirma’s kunnen uitvoeren’

De federale politie denkt na over hoe de efficiëntie van de controles op verkeersveiligheid omhoog kan. Uitbesteden aan private firma’s, zoals het Vias vraagt, wordt daarbij ook bekeken. ‘Het kan wel nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren gaan beboeten', zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Verkeersinstituut Vias stelde maandag voor om een deel van de snelheidscontroles te privatiseren, opdat politieagenten meer ruimte hebben voor alcoholcontroles.

Het kabinet van minister De Crem stelt dat de verkeersveiligheid een absolute prioriteit is voor de politie. ‘Momenteel loopt een denkoefening bij de federale politie, over hoe de efficiëntie kan worden verhoogd. Ook wordt daarbij gekeken naar outsourcing, voor welke taken men privéfirma’s kan inschakelen’, klinkt het.

‘Het kan wel nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren gaan beboeten. Dat past niet in het plaatje van de rechtsstaat.’

Los van de verkeersproblematiek wil De Crem volgend jaar graag 1.400 nieuwe politieagenten in dienst nemen. Daarvoor is wel nog toestemming van de regering nodig.