Influencers onder vuur voor promotie festival Saudi-Arabië: ‘Lichaam Khashoggi al gevonden?’

Saudi-Arabië wil minder afhankelijk worden van olie-inkomsten en zet daarom in op toerisme. Een groot muziekfestival in Riyad, MDLBeast, zette daarom influencers in om hun zaak te promoten. Zij krijgen de kritiek blind te zijn voor mensenrechtenschendingen in het land.

Kroonprins Mohammed bin Salman zet in Saudi-Arabië in op vernieuwing in het strak geredigeerde land. Onder zijn bewind mogen vrouwen er rijden, werden de aparte ingangen voor mannen en vrouwen in restaurants worden afgeschaft, en het toerisme wordt volop gepromoot. Toch worden nog steeds veel vrijheden beperkt, vooral voor vrouwen en de LGBT-gemeenschap.

In die sfeer van vernieuwing vond afgelopen weekend ook het EDM-muziekfestival MDLBeast plaats in Riyad. Er stonden grote namen op de affiche, onder anderen David Guetta en Steve Aoki kwamen spelen op ‘het grootste muziekfestival ooit georganiseerd in Saudi-Arabië’. De promotie van het festival werd overgelaten aan influencers met honderdduizenden, soms miljoenen, volgers op sociale media. Zij werden betaald om naar het festival te gaan en hun positieve ervaring te delen. Dat werd hen niet altijd in dank afgenomen door volgers die de schendingen van de mensenrechten in het land aankaarten.

‘Dit festival voelde als een culturele shift, een verandering. Zoals Woodstock in de jaren ‘60’, schreef acteur Armie Hammer. Hij verdiende zijn strepen in de Oscarwinnende film ‘Call me by your name’, een verhaal over een zomerliefde tussen twee jonge mannen in Italië. Er was dus wat wenkbrauwgefrons bij zijn volgers, die zich niet kunnen vinden in het pr-praatje van het festival. Sommige volgers vinden het opvallend dat een acteur die doorbrak met een film over homoseksualiteit, zich nu laat betalen om te gaan feesten in een land waar dat verboden is.

‘Heb je het lichaam van Jamal Khashoggi gevonden toen je daar was?’, vroeg journalist Yashar Ali in de comments aan Hammer. De Saudi-Arabische journalist Jamal Khashoggi werd in oktober vorig jaar omgebracht in de Saudische ambassade in Istanbul. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

Ook model Winnie Harlow zakte af naar het festival. Zij schrijft dat Saudi-Arabië altijd een speciale plek zal zijn voor haar, omdat ze in Riyad haar eerste Vogue cover maakte. Halima Aden, een van de eerste modellen met hoofddoek die een contract kreeg bij een groot bureau, was ook van de partij. Ze schreef bij haar post dat ze zich thuis voelde in de woestijn. ‘Ik maakte zoveel nieuwe vrienden en onvergetelijke herinneringen.’

Niet alle beroemdheden met een grote aanhang op sociale media aanvaardden het lucratieve aanbod van MDLBeast. Emily Ratajkowski, met meer dan 24 miljoen volgens op Instagram, ging niet in op de vraag van het festival. Diet Prada, de meest gevreesde Instagram­account in de mode, vroeg meer uitleg, nadat transgendermodel Theodora Quinlivan aan de wereld liet weten dat het model niet wou gaan. ‘Vrouwenrechten, de LGTBQ+-gemeenschap, vrijheid van meningsuiting en vrije pers liggen me na aan het hart’, schreef Ratajkowski. ‘Ik hoop dat mijn getuigenis licht werpt op de onrechtvaardigheden in het land.’

Would love to know which PR firm/s kingdom of Saudi Arabia hired to do its image rehab.

Sick to see celebs and influencers shamelessly promoting this nonsense. pic.twitter.com/jiGTbGB3wD — Aminatou Sow (@aminatou) December 22, 2019

Mensenrechten in Saudi-Arabië

Vrouwen mogen in Saudi-Arabië sinds kort reizen zonder toestemming van een mannelijke voogd, een huwelijk registreren en de legale voogd zijn van kinderen. Toch mogen ze nog altijd niet zelf trouwen zonder toestemming van een mannelijke voogd, hun nationaliteit overdragen aan hun kinderen of hun kinderen toestemming geven om te trouwen. Zonder toestemming van een mannelijke voogd mogen ze geen gevangenis verlaten of een schuilplaats voor huiselijk geweld verlaten. Kroonprins Mohammed bin Salman wordt ook gelinkt aan de dood van journalist Jamal Khashoggi.