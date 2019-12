Charles Leclerc blijft tot eind 2024 bij Ferrari

Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd tot eind 2024. Dat maakte de Italiaanse renstal maandag bekend.

De Monegask eindigde in 2019 in zijn eerste seizoen bij Ferrari als vierde in het WK. Hij won twee Grote Prijzen (België en Italië), veroverde zeven keer de pole en stond tien keer op het podium.

“Ik ben heel blij om bij Scuderia Ferrari te blijven. Dit jaar kunnen rijden voor het meest illustere team in de Formule 1 was een droom voor mij”, zegt de 22-jarige Leclerc, die ook in 2020 een duo zal vormen met Sebastian Vettel. De Duitser werd vijfde in het WK. Het nieuwe F1-seizoen begint half maart in het Australische Melbourne. Op 11 februari stelt Ferrari zijn nieuwe bolide voor.