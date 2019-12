Algerijnse leider Salah bezweken aan hartaanval

De Algerijnse generaal Ahmed Gaïd Salah is overleden. De tachtigjarige was al jarenlang de machtigste man van het land, ook al was hij formeel gezien niet het staatshoofd.

Salah overleed bij hem thuis, meldt het staatspersagentschap APS. Hij was sinds 1962 een belangrijke schakel in het regime. Hij wordt als legerleider opgevolgd door Said Chengriha.

In Algerije wordt al maandenlang tegen het huidige bewind betoogd. Na het ontslag van Bouteflika, waar Salah zelf aan had meegewerkt, is er weinig veranderd. Bouteflika was al jarenlang ernstig ziek, en dus had Salah in de praktijk de touwtjes in handen, en dat bleef ook zo.

Erg populair was Salah niet. Hij had de bijnaam ‘Sergeant Garcia’ gekregen, naar de volslanke en niet erg snuggere ­militair uit de Zorro-verhalen.

Salah liet dit najaar dan wel verkiezingen uitschrijven, maar het democratische gehalte daarvan was beperkt. Zo waren de erkende kandidaten allemaal oude getrouwen van het regime. De oppositie kreeg geen kans. Abdelmadjid Tebboune won uiteindelijk die verkiezingen.