Brussels architectenbureau gaat Kaaitheater verbouwen

Het Brussels bureau architectuuratelier ambiorix (aaa) is uitgeroepen tot laureaat van de architectuurwedstrijd voor de verbouwing van het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare. Dat maken het Kaaitheater en het FoCI (Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid) vandaag bekend.

Een jury met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, het Kaaitheater, de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters koos het winnende ontwerp uit vijf voorstellen van evenveel ontwerpteams. Die werden geselecteerd na een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester.

De wedstrijd werd in eerste instantie gewonnen door het Brusselse bureau 51N4E. Nadat de tweede in de ranking, B-Architecten, naar de Raad van State waren gestapt, schorste die de wedstrijd. Daarop besliste de overheid eerder dit jaar om de procedure helemaal over te doen. Bij de vijf finalisten zaten onder meer het Britse Alan Baxter en het Parijse Bruther en Crit. Dat laatste is het bureau van de voormalige Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen. De vorige laureaat en de indiener van de klacht waren er niet meer bij.

Blikvanger

De opdracht voor de architecten bestond erin een tweede theaterzaal met tweehonderd plaatsen te ontwerpen, in nieuwe repetitiestudio’s te voorzien, de huidige grote zaal te renoveren en het gebouw af te stemmen op de nieuwe stedelijke dynamiek in de snel veranderende kanaalzone.

De jury was unaniem enthousiast over het concept en visie van het ontwerp van architectuuratelier ambiorix. Dat stelt het Kaaitheater voor als een totaaltheater met een veelvoud aan theateropstellingen en -vormen, en zet in op de interactie van het gebouw met stad en publiek. Kernelement in het ontwerp is de S-vormige foyerruimte die het raakvlak vormt tussen theater en stad. Van Sainctelettesquare naar Akenkaai verbindt deze ruimte de twee zalen (de bestaande en de nieuwe theaterzaal), het Forum, de creatie- en repetitiestudio’s met de publieke ruimte.

Blikvanger wordt het stadsbalkon waar programma’s in open lucht een plek krijgen. De impact op het stadsbeeld zal zichtbaar zijn langs de Akenkaai, waar het huidige bakstenen gebouw plaatsmaakt voor een nieuw volume dat ook de voormalige stookplaats van de Citroëngarage (nu Kanal) integreert. Deze nieuwe gevel verbeeldt het concept van een dwarssnedeprofiel van het Kaaitheater. Het maximaliseert de raakvlakken tussen artiesten en publiek, tussen theater en stad.

De studie zal begin 2020 aanvatten. Volgens de huidige planning zullen de werken afgerond zijn in 2024. Architectuuratelier ambiorix (aaa) is een Brussels atelier voor stadsontwerp en architectuur, opgericht in 2013. Oprichters David Schmitz en Yanis Igodt hebben hun sporen verdiend bij architectenbureau Xaveer De Geyter Architecten (XDGA) en verschillende internationale bureaus.