Washington stuurt aan op topoverleg over Noord-Korea

Washington wil een trilaterale ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van Japan en Zuid-Korea om de stappen tegen Noord-Korea en zijn toenemende provocatieve retoriek te coördineren.

Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van een diplomatieke bron. Het Amerikaanse initiatief komt er temidden van speculaties dat Noord-Korea intercontinentale ballistische raketten zou willen testen of andere bedreigende daden zou stellen. De gesprekken tussen Pyongyang en de VS over denuclearisering zitten in een sukkelstraatje.

Pyongyang heeft de Amerikanen tot het einde van het jaar de tijd gegeven om hun benadering van de onderhandelingen opnieuw te bekijken. Zoniet zou Pyongyang ‘een nieuwe weg’ inslaan, wat volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap kan neerkomen op het breken met diplomatie, en terugkeer naar ‘provocatief gedrag’, zoals de lancering van een intercontinentale ballistische raket.

Mogelijk zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn Japanse en Zuid-Koreaanse collega Toshimitsu Motegi en Kang Kyung Wha midden januari in San Francisco ontmoeten. Sinds augustus is er zo geen trilateraal gesprek meer geweest.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is er nog geen beslissing genomen.