Koning Filip verleende afgelopen jaar zeven keer gratie

Koning Filip heeft dit jaar zeven keer gratie verleend. Dat zijn er minder dan in 2018, toen er dertien gratieverleningen waren.

Dat blijkt maandag uit navraag van persagentschap Belga bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Volgens de woordvoerster van minister Geens gebeurde dat in 2019 drie keer in Nederlandstalige, en vier keer in Franstalige dossiers.

Over de reden van individuele gratieverleningen wordt geen informatie verstrekt. Maar veelal scheldt de koning verkeersmisdrijven kwijt waarbij er geen sprake is van dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers.

In 2017 en 2016 werd telkens zes keer gratie verleend.