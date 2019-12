VIDEO. Kim Clijsters start comeback op WTA-toernooi van Monterrey in Mexico

Het gaat beter met de blessure van Kim Clijsters. Ze zal op 2 maart herbeginnen op het toernooi van het Mexicaanse Monterrey (hardcourt). Nadien komt ze ook in actie op de Amerikaanse toptoernooien van Indian Wells (9-22 maart) en Charleston (4-12 april). Dat betekent ook dat Clijsters de Fed Cup-match met België tegen Kazachstan op 7 februari in Kortrijk aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Als alles voorspoedig verloopt, zou Clijsters mogelijk wel al een toernooi in februari aan haar agenda toevoegen.

De derde comeback van Kim Clijsters (36), die ze op 12 september out of the blue aankodigde, werd een halt toegeroepen. Clijsters moest afzeggen voor de Australian Open nadat ze bij een wedstrijdje padel een scheurtje in de knieband opliep na een verkeerde beweging en moest tot acht weken revalideren. “Ik heb enkele erg goede weken achter de rug. Mijn knie voelt veel beter aan. Ze is nog niet volledig in orde maar ik heb de intensiteit van mijn trainingen kunnen opschroeven en binnen een paar weken moet ik klaar zijn”, laat Clijsters weten op Instagram. “Ik kijk er naar uit om eindelijk mijn eerste toernooi te spelen. De trainingen hebben lang genoeg geduurd. Ik moet nog enkele weken geduld oefenen en dan ben ik klaar om er tegenaan te gaan.