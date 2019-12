ACOD kiest partij voor VRT-ceo Paul Lembrechts

Aan de VRT-top wordt een bittere machtsstrijd uitgevochten tussen de ceo van het bedrijf, Paul Lembrechts en zijn nummer twee, Peter Claes. ‘Gezien de omstandigheden lijkt het ons beter dat Peter Claes niet meer naar de VRT komt’, zegt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT.

Claes en Lembrechts verschillen van mening over de toekomst van de VRT. Ze hebben een andere visie over de besparingen die de VRT opgelegd worden en de rol van de openbare omroep in de toekomst. ‘De visie van Paul Lembrechts strookt het meest met die van het personeel’, zegt Descheemaeker.

De ACOD reageerde afgelopen weekend al met een bericht op hun Facebookpagina. Daarin staat: ‘Als personeelsorganisaties merken we op dat het VRT-personeel met de geslaagde actie van 5 december op het Martelaarsplein een stevig mandaat gegeven heeft aan de directie om met de regering te onderhandelen en de geplande besparingen ongedaan te maken’. Descheemaeker betwist ook dat Claes de steun heeft van alle medewerkers in zijn departementen, Productie en Media.

Lembrechts had de voorbije weken het ontslag van Claes gevraagd, maar de raad van bestuur weigerde dat. Sindsdien staat Claes op non-actief. Die weekend riep de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande aan alle partijen om ‘uitsluitend te handelen in het belang van de VRT en dit ten dienste van onze kijkers en luisteraars en van het globale media aanbod in Vlaanderen’.