CD&V wil vrijgelaten zedendelinquenten van naderbij opvolgen

Zedendelinquenten moeten indien nodig ook na hun vrijlating een begeleidingstraject volgen. Doen ze dat niet, moeten ze in de cel. CD&V-fractievoorzitter in de Kamer Servais Verherstraeten dient daarvoor een wetsvoorstel in.

Ook voor geradicaliseerde gevangenen en daders van misdrijven met geweld die kampen met een alcohol- of drugsverslaving zou de maatregel moeten gelden. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die moet oordelen of verdere opvolging noodzakelijk is, zo staat in het wetsvoorstel.

Nu kan die verplichte opvolging niet worden opgelegd eens iemand de volledige straf heeft uitgezeten. ‘We zien dat het soms gemakkelijker is voor veroordeelden om hun straf volledig uit te zitten. Dan is er geen enkele opvolging meer zoals bijvoorbeeld het volgen van therapie. Dat is misschien gemakkelijk, maar wel alarmerend als deze mensen ooit terugkeren naar de maatschappij’, zegt Verherstraeten.

In geval van een verplichte behandeling zou de veroordeelde die zich niet aan de voorwaarden houdt in de cel moeten blijven. ‘De strafuitvoeringsrechtbank zou dergelijke maatregel ook moeten kunnen hernieuwen voor zover de persoon een risico blijft vormen’.

Achterpoortje

De maatregel moet een achterpoort waarvoor forensisch psychiater Nils Verbeeck al in mei in De Standaard waarschuwde sluiten. ‘Vaak is het vooruitzicht op vervroegde vrijlating een motivatie. Zeven jaar gevangenis en daarna een terbeschikkingstelling van vijf tot tien jaar, dat is zwaar. Maar als ze maar tot drie jaar cel veroordeeld zijn, beginnen ze te rekenen. Ze kunnen vrijkomen na één jaar cel, terwijl een behandeling bij ons achttien maanden tot twee jaar duurt. Dan zijn ze niet van bij het begin gemotiveerd.’

Onderzoekscommissie

De verdere opvolging van radicale gedetineerden na hun vrijlating was overigens een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie die na de aanslagen in Brussel werd opgericht. Verherstraeten maakte deel uit van die commissie.

Profiel

Het voorstel van Verherstraeten komt niet alleen. De CD&V-Kamerfractie werkt eraan om de partij wat meer profiel aanmeten in een handvol nijpende dossiers. Dit weekend kwam Franky Demon met de strakkere visie op migratie.

Het gebrek aan een eigen smoel en proactieve communicatie stonden prominent in het rapport van de ‘twaalf apostelen’ die de slechte verkiezingsuitslag analyseerden. Door nu heldere standpunten in te nemen, wil CD&V de maatstaven voor deelname aan een regering vastleggen.