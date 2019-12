Politie zoekt getuigen van zwaar geweld tegen scoutsleiders:

De politie is op zoek naar de mannen die afgelopen weekend drie scoutsleiders aangevallen hebben na een fuif in Deurne. Twee slachtoffers kregen zware klappen, een van hen belandde op intensieve zorgen in het ziekenhuis. Een vriend die deelde in de klappen heeft geen idee wie de daders waren.

Na afloop van de jaarlijkse Nightmare Before Christmas-fuif in feestzaal MS Hoeve in Deurne kregen drie scoutsleiders het vrijdagnacht na een schijnbaar onschuldige babbel aan de stok met een groep van vijf mannen, die zich al snel uitbreidde tot vijftien.

Twee scoutsleiders werden tegen de grond geslagen en de 24-jarige J. verloor daarbij het bewustzijn. De daders bleven slaan en schoppen terwijl de twee op de grond lagen. De slachtoffers zeggen de daders niet te kennen.

De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. Het doet een oproep naar getuigen van de feiten en mensen die nuttige tips hebben. ‘De daders identificeren is de eerste stap’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ‘Daarom mogen alle mensen die iets gezien hebben zich melden. Alle informatie is zeer welkom.’