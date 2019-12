Cybercriminelen slaan toe in politieschool: gegevens politiemensen en magistraten op straat

Hackers konden bij een inbraak op de website van de Oost-Vlaamse politieschool meer dan honderd adressen, gsm-nummers en bankrekeningnummers buitmaken.

Het parket is een onderzoek gestart naar een hacking bij Paulo, de politieschool van Oost-Vlaanderen. De feiten gebeurden al in het voorjaar. De ­politieschool heeft een website die door een externe firma wordt gerund. ‘Wellicht is de hack daar gebeurd’, zegt Paul Schelleman, verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij de provincie Oost-Vlaanderen. ‘Maar omdat de hackers geen sporen nalieten, hadden we dat pas veel later door en konden we pas dan de politie inlichten.’

De hackers, die wellicht vanuit het buitenland opereren, konden gevoelige gegevens buitmaken van de vele magistraten en politiemensen die les geven op de school. ‘Het gaat om hun naam, adres, gsm-nummer en in een aantal ­gevallen ook het bankrekeningnummer’, zegt Schelleman.

Phishing-sms

Zo’n vijftig slachtoffers kregen al een phishing-sms. De hackers deden zich voor als iemand van de banken ING of Axa. ‘In de sms stond dat de bank een veiligheidscheck wilde doen’, ­vertelt een politieman. ‘Ze wilden mijn bankrekeningnummer ­verifiëren en vroegen mijn geheime code. Ik ben daar niet op ingegaan omdat het me wel heel gek leek.’

De man zit verveeld met de situatie. ‘Ergens in een ver buitenland beschikken hackers nu over mijn gegevens en die van mijn collega’s, onder wie enkele leden van de speciale eenheden. Die zullen er al helemaal niet mee kunnen lachen dat hun identiteit – waarvoor ze zelf alle moeite doen om die af te schermen – te grabbel gegooid is.’ Volgens de man gaat het om ‘zo’n 50 magistraten, 300 politiemensen en 150 leerling-agenten’.

‘Dat is vervelend’, geeft Schelleman toe. ‘Sinds we op de hoogte zijn, hebben we bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Perfectie bestaat niet, maar we denken dat onze site nu toch beter beschermd is.’

Her en der werd geopperd dat de hacking door een buitenlandse veiligheidsdienst was gebeurd, om greep te krijgen op het Belgische veiligheidsapparaat. Maar dat lijkt niet het geval. ‘Het is de hackers om geld te doen’, zegt Schelleman. ‘Ze hebben blijkbaar niet eens door dat ze politiemensen en magistraten aan het benaderen zijn.’

Zicht op de schade

‘We zijn op de hoogte van het probleem’, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. ‘Maar we hopen snel meer uitleg te krijgen, zodat we een zicht op de omvang van de aangerichte schade kunnen krijgen.’ Het parket wilde geen commentaar kwijt.