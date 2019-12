Netanyahu beschuldigt Internationaal Strafhof van antisemitisme

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakt het Internationaal Strafhof in den Haag (ICC) zich schuldig aan antisemitisme. Daarmee reageert hij op het plan van de hoofdaanklager om een onderzoek in te stellen naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden.

Netanyahu, maakte de aantijging tijdens een ceremonie bij de zogenaamde Klaagmuur (Western Wall of Wailing Wall), de plek waar je het dichtst bij de Tempelberg bent, een heilige plaats voor de joden.

Fatou Bensouda, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, kondigde afgelopen vrijdag aan dat zij een onderzoek zal instellen naar zogenaamde oorlogsmisdaden in de Westbank en de Gazastrook zodra de jurisdictie dat mogelijk maakt. Volgens Netanyahu vaardigt het ICC op die manier bevelschriften uit die de joden vertellen dat zij ‘geen recht hebben om te leven’ in Jeruzalem en in Israël, dat ze daarmee een oorlogsmisdaad begaan.

Politiek overleven

De leider van de rechts-conservatieve Likoed-partij vecht bij de verkiezingen van volgend jaar, in april, voor zijn politiek overleven. Door het onderzoek van het ICC als 'zuiver antisemitisme’ te bestempelen, raakte hij bij veel Israëli's waarschijnlijk een gevoelige snaar. Velen geloven immers dat kritiek op het Israëlisch beleid tegenover de Palestijnen, vooral in Europa, geworteld is in anti-joodse gevoelens.

Bensouda’s plan biedt de mogelijkheid om zowel Israëli’s als Palestijnen aan te klagen. Israëlische media coveren het initiatief echter vooral als een manier om Israëlische leiders en militaire officieren te arresteren en voor de rechtbank te brengen.

Nederzettingenpolitiek

De beschuldigingen van Netanyahu lijken te zijn ingegeven door een scenario waarbij de Israëlische nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem als oorlogsmisdaden kunnen worden gezien. De Palestijnen, maar ook veel andere landen, beschouwen die nederzettingen als illegaal. Israël betwist dat en gebruikt historische, bijbelse en veiligheidsargumenten om zijn gelijk te staven.

De Palestijnen verwelkomden het besluit van Bensouda.

Bevoegheden ICC

Het Internationaal Strafhof heeft de autoriteit om oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken, wanneer die werden gepleegd op het grondgebied van de 123 landen die het Hof erkennen.

Israël heeft zich niet bij het Hof aangesloten, maar de Palestijnse Autoriteit, die in de bezette Westelijke Jordaanoever een beperkte zelfheerschappij uitoefent, deed dat wel. De Gazastrook wordt bestuurd door de rivaal van de Palestijnse Autoriteit, de islamitische Hamas-groep