Kerstwerk 'Litteken van Bethlehem' is nieuwste Banksy

Het meest recente werk van de Britse straatkunstenaar Banksy is opgedoken in een hotel in Bethlehem.

‘Het litteken van Bethlehem’ toont een miniatuur van de kerstscène. Jezus, Maria en Jozef bevinden zich echter niet in een stal, maar in de open lucht. Achter hen zie je een grijze, betonnen wand. Die doet denken aan de scheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever, die door Bethlehem loopt en de stad in twee verdeelt.

De muur is doorboord met kogelgaten, waarvan het grootste gat zich boven de kribbe bevindt en er als een ster uitziet. Op de wanden van de installatie staat respectievelijk in het Engels en in het Frans ‘liefde’ en ‘vrede’ geschreven, in graffiti.

De kerststal, roept de sfeer op van het Palestijns-Israëlisch conflict en is te vinden in The Walled Off Hotel. Dat hotel kijkt uit op de muur die Bethlehem verdeelt en werd door de kunstenaar zelf mee opgericht. Het hotel heeft ‘het lelijkste uitzicht van alle hotels ter wereld’ en bevat een hoop van Banksy’s werken.

Leven in Bethlehem

‘Kerstmis (staat) bekend (om) de ster van Bethlehem, die mensen naar de geboorteplaats van Jezus leidde,’ vertelde hotelmanager Wisam Salsa. Het litteken, het stervormig gat in de muur, vertelt volgens Salsa iets over de muur maar ook over het leven vandaag in Bethlehem.

Israël beschouwt de muur als een verdediging tegen Palestijnse zelfmoordterroristen. De Palestijnen zien diezelfde muur echter als een symbool van onderdrukking in de door Israël bezette gebieden.