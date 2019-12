Antwerp sleept via een strafschop in de extra tijd nog een punt uit de brand op Sint-Truiden

Ploeg-in-vorm Antwerp kon op Stayen de winnaar van het weekend worden. De jongens van Bölöni dachten makkelijk te gaan winnen op het kunstgras van Stayen, maar de Kanaries konden makkelijk hun voet naast de tweede in de stand zetten. Met een penalty in de extra tijd sleepte Refaelov een punt uit de brand, nadat Suzuki de Limburgers op voorsprong had gezet. 1-1 dus, Antwerp kon net zoals de volledige top 6 niet winnen.

De sterren stonden gunstig voor de armada van Bölöni op bezoek bij STVV. Standard en Zulte-Waregem konden niet winnen en de rest van de top 6 speelde gelijk. Laszlo Bölöni moet het op Stayen wel zonder topschutter Mbokani doen, zijn vijfde gele kaart tegen Eupen zorgt ervoor dat Dieu een weekje van aan de zijlijn moest toekijken.Bij STVV is ook Yohan Boli niet fit genoeg om aan de start te verschijnen. Transferitis. Samen met Mbokani zitten er zo 24 doelpunten aan de kant. Ook Benson krijgt na zijn geweldige goal in de beker tegen Standard opnieuw zijn kans.

‘Mijn spelers houden helemaal niet van het kunstgras op Sint-Truiden’, zei Bölöni ook nog vooraf. Invallers Gano en Benson lieten zich echter al snel opmerken op het kunstgras, twee keer speelden ze binnen de eerste minuut de bal door de benen van de tegenstander. Misschien toch je mening herzien, Laszlo?

STVV begint wel het snedigst aan de partij. Bolat heeft al snel een voetveeg nodig op een poging van Acolatse. Bijzonder jammer dat Steve De Ridder al in de vijfde naar de kant moest voor Sousa. Coach Hayen twijfelde vooraf of de Gentenaar fit genoeg zou zijn, maar de match kwam dus duidelijk te vroeg voor hem. Zonde, want zo dik is de kern van dit STVV niet bezaaid.

Lamkel Zé probeerde het vroeg in de wedstrijd na een knappe passeerbeweging eens met een hard schot, maar Schmidt hoefde niet tussen te komen. De Japanner kreeg dit seizoen al de meeste schoten (330!) richting zijn doel afgevuurd, dus dan weet je wel raad met zo’n afzwaaier. LZ7 had de bal misschiefn beter ook de volledig vrijstaande Benson aangespeeld. Dezelfde Benson schoot even later zwak in de armen van Schmidt.

Sousa was een van de bedrijvigste Truienaars Foto: Photo News

Op het halfuur dringt STVV steeds harder aan. Sousa besluit rakelings naast en even later dwingt Acolatse Bolat tot een uitstekende redding. De Ghanese Nederlander is veruit de gevaarlijkste man bij de Limburgers in de eerste helft. Het moet wel gezegd worden dat doelkans er kwam na een slecht uitgespeelde uitbraak van Antwerp. Het hele middenveld van Antwerp had geen zin om terug te lopen, dus dan weet je dat je weleens in de problemen kunt komen. Bölöni kwam overigens met een vrij experimenteel middenveld naar Stayen, met Lamkel Zé en Refaelov centraal gepositioneerd in de rug van diepe spits Gano. Meeverdedigen is niet meteen hun favoriete bezigheid op een voetbalveld, STVV profiteerde net niet in de eerste helft. Een messcherpe tackle van Hoedt op Acolatse (alweer hij) zorgt ervoor dat er niet gescoord wordt in de eerste helft. Het blijf opletten geblazen voor Antwerp, met Botaka aan de andere kant hebben de Kanaries toch serieus wat kwaliteit op de flanken.

Gano onbegrijpelijk op de lat

Antwerp komt scherper voor de dag na de pauze. Lamkel Zé zorgt al snel voor een waarschuwingsschot(je). Even later is het wel alle hens aan dek bij de Kanaries. Schmidt kan een schot van Refaelov niet klemmen en Gano tikt in de herneming van dichtbij op de lat. Dit moest altijd de voorsprong voor Antwerp zijn, geen derde doelpunt voor de stand-in van Mbokani.

De Bruyn en Boli hadden plezier in de tribune Foto: Dick Demey

Bölöni bracht Mirallas voor een verdienstelijke Benson, het signaal voor Antwerp om echt door te drukken maar de Kanaries houden al bij al makkelijk stand. De onfortuinlijke Gano ziet zijn kans schoon om zijn eerdere misser recht te zetten, maar het zijnet beslist daar anders over.

Sint-Truiden antwoordde met een snelle uitbraak, maar Bolat kwam goed zijn doel uit om te ontzetten. Het leer belandde pal in de voeten van STVV-kapitein Botaka, die het dan maar van aan de middenlijn probeerde. De zweefduik van met het hoofd van Lamkel Zé was lachwekkend overbodig: de poging van Botaka ging meters naast.

Minder lachwekkend wordt het 5 minuten voor tijd voor Antwerp. Bolat redt eerst subliem op de harde knal van Sousa, maar geen enkele Antwerpverdediger was gevolgd op de bal. Het is dus een koud kunstje voor Suzuki om Stayen in lichterlaaie te zetten: 0-1 voor Sint-Truiden, het vijfde doelpunt van het seizoen voor de Japanse nummer 9.

Net wanneer het Antwerpse schip volledig dreigt te zinken, komt dan toch een laatste strohalm voor de ploeg van Bölöni. Antwerp kreeg dit seizoen al 9 penalty’s en Boucaut schenkt The Great Old op de valreep een tiende strafschop. Refaelov neemt het geschenk graag aan en sleept zo in extremis een gelijkspel uit de brand voor The Great Old.

Met het gelijkspel profiteert Antwerp niet volledig van het verlies van Standard en Zulte-Waregem. Ze behouden wel hun tweede plaats met 38 punten. STVV parkeert op plek elf, maar blijft wel veilig boven de degradatiezone.