Volgens Renault F1-piloot Daniel Ricciardo is het Renault F1-team na een wisselvallig F1-seizoen in 2019 klaar om volgend jaar podiumplaatsen te behalen.

Renault eindigde het seizoen als vierde in het constructeurskampioenschap. Met 91 punten werd het geklopt door McLaren dat eveneens met Renault-motoren rijdt. Voor Renault een serieuze tegenvaller maar komend jaar moet het duidelijk beter.

"Ik denk dat we het volgend jaar voor elkaar kunnen krijgen, we moeten geloven in 2020," aldus Ricciardo tegenover de officiële F1-website. "We zijn op koers om volgend jaar podiumplaatsen te behalen."

"Ja, dat is een uitdaging, maar ik geloof erin, het is mogelijk."

"Het voorbije seizoen heeft ons op dat vlak niet uit koers gebracht, het heeft het vuur in ons aangewakkerd. Het is geen grote ontgoocheling geweest."

Ricciardo zijn beste resultaat het voorbije seizoen was een vierde plaats tijdens de GP van Italië. Renault finishte toen met beide wagens net naast het podium, een hoogtepunt van een moeilijk en wisselvallig seizoen.

"Het hoogtepunt was ongeveer wat onze verwachtingen waren, top vijf ofzo," aldus Ricciardo. "Zo'n momenten zijn bemoedigend en inspirerend."

"Ik had niet verwacht om het beter te doen dan die vierde plaats die we in Monza behaalden, maar onze slechtste resultaten waren wel veel slechter dan verwacht."

"Tijdens onze slechtste races waren we echt in ons haar aan het krabben en vroegen we ons af waarom we zo ver naar achter aan het rijden waren," geeft Ricciardo toe dat er soms tijdens het seizoen grote ontgoocheling was.

"We hadden verwacht dat de veertiende plaatsen enz. achter ons lagen, dat zoiets voorbij was. Dat leidde tot nog meer in het haar krabben en het deed ons beseffen dat we nog veel werk te doen hebben."

