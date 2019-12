Seppe Odeyn wint voor 8e keer op rij loodzware ‘Hel van Kasterlee’

Seppe Odeyn heeft zondag de achttiende editie van de ‘Hel van Kasterlee’, een van de zwaarste winterduatlons ter wereld, op zijn naam geschreven.

De 32-jarige Odeyn legde de 15 kilometer lopen, 117 kilometer mountainbiken en weer 30 kilometer lopen af in 7u46:07. Simon Stevens eindigde als tweede in 8u00:24, voor Tom Steenackers (8u14:05). Door de regen lag het modderige parcours er bijzonder lastig bij. Gevestigde waardes als Tim Brydenbach en Geert Lauryssen moesten de strijd staken.

Het is voor Odeyn, in het verleden wereldkampioen duatlon op de lange afstand, de achtste zege op rij in Kasterlee.