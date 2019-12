Tram op drift nadat chauffeur flauwvalt

In de Duitse stad Bonn, ten zuiden van Keulen, heeft een tram minutenlang rondgereden terwijl de bestuurder buiten bewustzijn was. De noodrem werkte niet. Die zou met opzet zijn uitgeschakeld. Pas nadat passagiers de tramcabine konden vernielen, kwam de tram tot stilstand.

Afgelopen nacht reden de passagiers van een Duitse tram minutenlang in een stuurloos vehikel. De chauffeur was het bewustzijn verloren. Omdat de noodrem niet werkte, hebben ze uiteindelijk de deur van het bestuurdershokje opengebroken om de tram tot stilstand te brengen. Het incident gebeurde kort na middernacht. Op dat moment was een tiental passagiers aan boord van de tram. Nadat die een halte voorbij was gereden zonder te stoppen, probeerden enkele inzittenden de man aan te spreken, maar ze troffen hem bewusteloos aan.



De passagiers probeerden de tram vervolgens met de noodrem tot stilstand te brengen, maar die bleek niet te werken. Een van hen belde de politie en kreeg iemand aan de lijn die instructies gaf. Uiteindelijk braken ze de deur van de cabine open en konden ze de tram doen stoppen. De 47-jarige bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de krant Die Welt duurde het ‘meerdere minuten’ voor de tram, die ondertussen verschillende haltes was voorbijgereden, gestopt werd. Bild heeft het zelfs over een ‘horrorrit van 15 minuten’.



Nog volgens die laatste krant waren de noodremmen bewust uitgeschakeld. ‘Omdat er vaak misbruik van gemaakt wordt, is het systeem zo ingesteld dat het niet werkt in tunnels en op open wegen. De bestuurder ontvangt dan wel een signaal dat het is geactiveerd’, zo citeert Bild een woordvoerster van de stad. ‘In dit geval kon de bestuurder niet reageren omdat hij bewusteloos was.’De tram reed minutenlang stuurloos door Bonn.