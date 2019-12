Bake-off Brits koningshuis

De nieuwe man woont in Buckingham Palace. Eigenlijk moeten we zeggen: de nieuwe mannen. Prinsen Charles, William en George nemen er de potten en pannen in handen. De koningin-moeder kijkt goedkeurend toe, terwijl ze haar handtas stevig vasthoudt.

Geen betere manier om de kerstsfeer op te snuiven dan in de keuken samen met oma aan het bakken te slaan. Of toch: samen met oma, én papa én zoontje aan het bakken slaan. Zo is het gezelligheid troef in het Buckingham Palace. In het paleis staan vier generaties samen in de kommen te roeren.

Koninklijk bloed moet een uitstekende bescherming tegen vlekken zijn. Piekfijn uitgedost staan koningin Elizabeth, haar zoon kroonprins Charles, kleinzoon William en achterkleinzoon George met rozijnen, eieren en bloem te jongleren. Zelfs de zesjarige George houdt zijn witte hemd smetteloos.

Misschien heeft de koningin inspiratie gevonden in de Warmste Week, want het royale bakfestijn is bedoeld als steun aan het ‘Samen met Kerst’-initiatief van de Royal British Legion, een liefdadigheidsinstelling voor Britse soldaten en veteranen.

Wat ze bakken, heet Christmas Pudding. Het is geen pudding zoals wij die kennen, maar eerder een soort cake. De basis van het dessert bestaat uit gedroogd fruit, reuzel, kruiden en doorgaans flink wat alcohol (cognac, whisky, wodka, sherry of donker bier naar eigen smaak toe te voegen). Christmas Pudding is, na kalkoen, de belangrijkste culinaire kersttraditie van Groot-Brittannië.

Niets gezelliger dan bakken met oma. Foto: EPA-EFE

Kronen, tronen en een handtas

De haviksogen van de royaltywatchers van de BBC wijzen op de kerstboom, die te zien is op de verspreide foto’s. Met kroontjes, een gouden troon, een corgi (het favoriete hondenras van de queen) en een soldaat in een Schotse kilt als versiering, is het een sterk gepersonaliseerde boom geworden.

Het viel hen ook op dat de koningin zelfs in haar eigen huis haar handtas stevig vasthoudt. Wie vertrouwt ze niet? En wat zit in die eeuwig aanwezige handtas?

Ook opmerkelijk: waarom maak je dessert in de muziekkamer van je paleis? Is daar misschien geen keuken?

Tv-koks

De ‘koninklijke’ cakes van de queen en co zullen pas volgens jaar uitgedeeld worden, samen met andere desserts. Geen zorgen, de cake staat erom bekend lang vers te blijven.

De koningin geeft haar 1500 personeelsleden overigens elk jaar zo’n Christmas pudding, maar die zijn niet zelfgemaakt.

De baksessie is gefilmd, fragmenten ervan zullen te zien zijn tijdens de kerstboodschap op tv van Hare Majesteit. Wellicht zullen de toekomstige koningen dan hun recept delen en worden ze voor één dag een soort tv-koks. (Jeroen Meus is bij dezen gewaarschuwd voor de concurrentie.)