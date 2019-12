Mathieu van der Poel wint helse cross van Namen na heroïsch duel met Toon Aerts

Modder, bakken regen, een verraderlijke nieuwe strook en veel klimmen. Dat was het recept van de Wereldbekermanche in Namen. Een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel, die na negen loodzware rondjes de betere was van Toon Aerts.

Er was voor aanvang heel wat heisa over enkele nieuwigheden in Namen. Adrie van der Poel noemde het zelfs ‘een klote-parcours’. Zoonlief Mathieu moest op de derde rij starten, maar zat vrijwel meteen in het wiel van grote rivaal Toon Aerts. De slechtste start van de dag kwam op naam van Tom Pidcock.

Van der Poel was, ondanks de kou, meteen in goeden doen. Op de eerste passage over de nieuwe kasseistrook ging hij over alles en iedereen. De Nederlander pakte meteen vijf seconden. Aerts zag het gevaar en sloot wat later opnieuw aan. Het begin van een beklijvend duel tussen de twee tenoren.

Lekke banden en valpartijen

Aerts reed in de tweede ronde weg na een lekke voorband bij Van der Poel. De eerste van twee lekke banden voor de Nederlander. Op een bepaald moment leek Aerts te breken bij een machtige versnelling van de wereldkampioen… tot diens voorband weer leegliep. Intussen gaf Wereldbekerleider Eli Iserbyt zwaar onderkoeld op en reed Pidcock een dijk van cross, maar door een val in het slot moest de Brit alsnog de derde plaats aan Corné van Kessel laten.

In de voorlaatste ronde leek de cross beslist. Aerts sloeg een kloof van bijna twintig seconden op Van der Poel. Vooral op de hellende stukken was de Belgische kampioen enorm sterk. Maar ook die maakte foutjes. Aerts ging in een afdaling onderuit en zag Van der Poel weer aansluiten. Even was het wapenstilstand, uitpuffen na de zware inspanningen.

Bij het begin van de laatste ronde versnelde de wereldkampioen. Aerts gaf geen krimp en bleef aan het wiel van de Nederlander plakken. Tot hij in een afdaling tegen de afrastering viel. De Belgische kampioen bleef even gedesillusioneerd liggen. Van der Poel kreeg vleugels en soleerde naar een heroïsche zege. Aerts verloor uiteindelijk bijna een minuut, maar is door de opgave van Iserbyt wel de nieuwe leider in de Wereldbeker.