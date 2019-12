Schot dat twee kinderen verwondde in Dison per ongeluk afgevuurd

Het schot dat in de nacht van vrijdag op zaterdag twee kinderen verwondde in Dison, in de provincie Luik, is per ongeluk afgevuurd door de vader. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zo zegt procureur Gilles de Villers Grand Champs.

‘Het lijkt erop dat er drie kinderen aan het spelen waren in een appartement in Dison. Ze vonden er een wapen, waarmee ze zijn beginnen te spelen’, aldus de procureur. ‘Een eerste schot werd per ongeluk afgevuurd, zonder dat er gewonden vielen. De vader van de familie is tussengekomen, greep het wapen en heeft het gemanipuleerd. Een enkel schot, dat per ongeluk werd afgevuurd, heeft twee kinderen verwond die achter elkaar stonden.’

Een van de twee kinderen raakte zwaargewond. De toestand van het kind is ondertussen verbeterd en het verkeert niet langer in levensgevaar.

De vader zit nog altijd in de cel en verschijnt zondagnamiddag voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding wegens illegaal wapenbezit en onopzettelijke verwondingen. De oom van de kinderen, die eveneens werd opgepakt, is weer vrijgelaten. ‘De man was niet aanwezig in het appartement op het moment van de feiten. Hij kwam pas later tussenbeide om hulp te bieden’, zegt Gilles de Villers Grand Champs.