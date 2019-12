Lucinda Brand topt alweer volledig Nederlands podium bij de vrouwen na helse cross in Namen

Lucinda Brand heeft zondag de Wereldbekerveldrit in Namen gewonnen. De Nederlandse kampioene toonde zich de sterkste op het loodzware parcours in Namen en haalde het voor haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst.

Veel glijden en weinig rijden. Zo kon de omloop in Namen samengevat worden na twee passages, de junioren en beloften, over het parcours. Het was Europees kampioene Yara Kastelijn die de beste start nam, maar zij gleed al snel weg en het was daarna Annemarie Worst die de eerste ronde voor haar rekening nam. Alvarado volgde eerst ook nog gezwind, maar door een slipper moest ze terrein prijsgeven.

Brand volgde op enkele lengtes. Na één ronde, 11:12 deed Worst over de openingsronde, telde ze een voorsprong van vier seconden op Alvarado en Brand, de Britse Kay gaf 21 tellen prijs. Compton volgde als vijfde op een halve minuut. Grote verschillen dus al na één ronde. Worst zakte evenwel weg na een slipper en zou niet meer op het voorplan treden. Brand en Alvarado gingen haar voorbij en nog voor halfweg cross ontdeed de Nederlandse kampioene en titelverdediger in Namen zich ook van Alvarado en bouwde ze een voorsprong uit van vijftien seconden.

In de vierde ronde kwam Alvarado nog even opzetten tot op zeven seconden, maar uiteindelijk kraakte ze en bij in het inrijden van de slotronde gaf ze 27 seconden prijs. Gewonnen spel dus voor Brand, zelfs een valpartij in de slotronde kon haar niet deren. Ze soleerde naar de zege, voor Alvarado en Worst. Nash, leider in de Wereldbeker, finishte als vijfde, Marianne Vos werd negende. Eerste landgenote werd Sanne Cant op een vijftiende plaats, op 3:30 van de winnares.

Nash behoudt haar leidersplaats in het klassement met 323 punten, Alvarado staat tweede met 290 punten, Worst is derde met 280 punten.

Foto: Photo News

Foto: Photo News