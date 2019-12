Opera Ballet Vlaanderen en ceo plots uit elkaar

Geheel onverwacht stopt Opera Ballet Vlaanderen de samenwerking met algemeen directeur Bart van der Roost.

‘Welkom in de mooie en uitgeleefde Opera Gent.’ Afgelopen dinsdag heette ceo Bart van der Roost pers en publiek nog welkom bij de voorstelling van de grootse architecturale plannen voor Opera Gent. Vijf dagen later komt er plots een einde aan zijn directeurschap.

‘De beslissing komt er na een verschil in visie over de organisatie van de onderneming’, klinkt het in een beknopt persbericht van Opera Ballet Vlaanderen. Verder luidt het dat de raad van bestuur in onderling overleg en met wederzijds respect tot het besluit kwam. En dat de artistieke werking niet in het gedrang komt, artistiek directeurs Jan Vandenhouwe en Sidi Larbi Cherkaoui zetten immers hun opdracht voort. Begin januari start het huis een procedure in de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Opera Ballet Vlaanderen wil geen verdere verklaringen afleggen.

Gecontesteerd

Van der Roost startte twee jaar geleden bij de grootste cultuurinstelling van Vlaanderen. De (van opleiding) trombonist richtte eerder neoScores op. Hij was het gezicht van dat bedrijf in digitale partituren, dat in 2014 in Seoul de op één na meest beloftevolle start-up ter wereld werd genoemd. Hij noemde de start-up ‘de iTunes van de partituren’. Intussen is het bedrijf failliet. Een jaar voor het faillissement verkaste ceo Van der Roost naar Opera Ballet Vlaanderen. Zijn vertrek kwam er nadat in de raad van bestuur al een pittige discussie woedde over foute strategische keuzes en de druk op de ceo toenam. Hij bleef wel actief in de raad van bestuur.

Een gediplomeerd musicus die zich na een opleiding bij Vlerick omschoolde tot (cultureel) ondernemer, leek sommigen dé geknipte kandidaat om een cultuurinstelling te leiden. Toch was zijn aanstelling niet onomstreden. Zijn voordracht was niet unaniem. Hij was de enige kandidaat over wie de raad van bestuur kon stemmen.