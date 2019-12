Begin december werden een 60-tal ijsberen gespot nabij Ryrkajpi, een dorp in het Russische Verre Oosten. Op beelden was te zien hoe ze enkele walruskarkassen deelden. De beren dwalen nog steeds rond in het gebied en probeerden het dorp binnen te dringen in hun zoektocht naar voedsel. Bewakers hielden de ijsberen in de gaten en hebben de groep met enkele vuurpistolen en een karkas van een zeehond weggeleid uit de buurt van het dorp.