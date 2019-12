Ex-Rode Duivel Logan Bailly heeft een nieuwe club gevonden… in de tweede amateurklasse

Bij voetbalclub Namen uit de tweede amateurklasse heeft de 33-jarige doelman Logan Bailly een contract tot het einde van het seizoen ondertekend, zo maakte de club zondag bekend.

De voormalige Rode Duivel zat al meer dan een jaar zonder club, nadat begin oktober 2018 zijn overeenkomst bij Moeskroen werd stopgezet, omdat de doelman er overbodig was geworden. Na zijn transfervrije overgang van Celtic naar Moeskroen was Bailly nochtans lange tijd eerste doelman bij les Hurlus, nadien verloor hij er zijn plaats onder de lat aan Jean Butez.

?? | L’UR Namur FLV a le plaisir de vous annoncer la signature de l’ex Diable Rouge Logan Bailly pour la deuxième partie de saison. L’ancien gardien du Celtic ou encore de Mönchengladbach a décidé de relever un nouveau défi chez les Merles.



De Luikse doelman heeft er al een woelig carrièrepad opzitten. Na zijn doorbraak bij Heusden-Zolder (2003-2004), op huurbasis van Racing Genk (2004-2008), volgden passages bij Borussia Mönchengladbach (2009-2001), Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Racing Genk (2012), OH Leuven (2012-2015) en Celtic (2015-2017). Bailly is zevenvoudig Rode Duivel en was de vaste doelman van de jonge Duivels op de Olympische Spelen in Peking in 2008.