Overwegend zwaarbewolkte zondag met perioden van regen of buien

Zondag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Een lokale donderslag is niet uitgesloten. In de loop van de namiddag wordt het overwegend droog in het westen met geleidelijk een paar opklaringen. Het is nog altijd zacht met maxima van 5 graden op de Ardense hoogten tot 9 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Maandag verwachten we licht wisselvallig weer met opklaringen en wolkenvelden waaruit een plaatselijke bui kan vallen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Maandagnacht bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf de Franse grens. De maxima schommelen van 5 tot 7 graden in de Ardennen en van 9 tot 11 graden elders.

Dinsdagochtend is het over de noordoostelijke landshelft nog regenachtig, terwijl het elders droger is. In de loop van de dag verwachten we nog enkele lokale buien, vooral dan in Hoog­ België. Een paar tijdelijke opklaringen zijn mogelijk. In de meeste streken schommelen de maxima rond 8 graden.

Op kerstdag kan er in de voormiddag vooral over het zuiden nog wat regen of een bui vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog met zonnige perioden. We krijgen maxima tot 7 graden in het centrum.

Donderdag verwachten we meestal veel wolken en enkele perioden van regen. Met plaatselijke maxima tot 10 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.

Vrijdag lijkt het volgens de huidige prognoses overwegend droog te blijven met maxima rond 7 graden. Zaterdag vergroot mogelijk de kans op wat lichte regen bij maxima tot 7 à 8 graden.