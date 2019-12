Amerikaans gezin ontdekt na week uil in kerstboom

Een week nadat een Amerikaans gezin uit Georgia thuis een kerstboom had geplaatst en versierd, ontdekte het dat de boom al die tijd een uil huisvestte. De vogel bleek ook na te zijn ontdekt niet meteen van plan te vertrekken.

Katie McBride Newman zei vrijdag tegen persagentschap Associated Press dat zij en haar dochter de uil vorige week hadden ontdekt, meer dan een week nadat ze hun kerstboom hadden gekocht bij een filiaal van supermarktketen Home Depot. Intussen hadden ze de boom ook al versierd.

‘Het was een surreële ontdekking, maar bang waren we niet’, vertelde McBride Newman over de onverwachte ontdekking. ‘We houden van de natuur. Volgens mij zat de uil al verstopt in onze boom toen we die kochten.’

Het gezin opende daarop ramen en deuren in de hoop dat het dier zou vertrekken, maar dat bleek het allerminst van plan. ‘De uil bleek zich hier erg comfortabel te voelen. Ik dacht: ‘Vriend, als je niet van plan bent te vertrekken, blijf dan hier. Maar eten is er niet, sorry’’, zei Billy Newman, de echtgenoot van Katie.

Uiteindelijk werden vrijwilligers van een plaatselijk dierenasiel ingeschakeld, die de uil vingen en terug loslieten in de vrije natuur.