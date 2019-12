KV Kortrijk kan na twee maanden eindelijk nog eens winnen

Bij KV Kortrijk kunnen ze met een goed gevoel rond de kerstboom gaan zitten. In Eupen pakten ze eindelijk de eerste zege in twee maanden: 1-2. De kerels hadden sinds 20 oktober niet meer gewonnen. De warmste week in Kortrijk wordt nu ook nog heel mooi want er was al de winst tegen Union in de beker en de Veekaa lijkt nu ook zo goed als gered.

Sinds woensdag zitten ze weer op een wolkje in Kortrijk. Hoe mank het ook loopt in de JP-league, hoe vlot in de Croky- Cup. In competitie hadden de Kerels al niet meer gewonnen sinds 20 oktober toen ze in de ‘vlassical’ de buren van Zulte Waregem klopten. Maar in de beker zit het dus wel allemaal mee met kwalificatie voor de halve finale als voorlopig hoogtepunt. Nu zijn ze nog helemaal in de ban van de warmste week maar heel Kortrijk droomt al van de bekerfinale. Bij Antwerp zijn ze dus al verwittigd.

Eupen is één van die tegenstanders die de Kerels al uitschakelden. In competitie won Eupen dan wel weer aan de Kouter. Ze miste voor het derde duel tegen Kagelmacher en co wel de geschorsten Bolingi en Blondelle. Een nieuwe kans voor Koch en Embalo. Eric Ocansey keerde nog eens terug aan de Kehrweg met Kristof D’Haene weer op zijn vertrouwde linksachter ten koste van de wisselvallige Stojanovic en Ezekiel in de plaats van de niet helemaal fitte Mboyo. Yves Vanderhaeghe moest echter al snel weer wijzigen want Batsula viel vroeg uit en zo kreeg ook Selemani speelkansen. Bautista had toen al tegen de lat geknald en een tweede keer naast. Kortrijk had nog niks laten zien maar plots haalde De Sart uit en Ezekiel deed het schot in doel devieren. Goede keuze dus van Vanderhaeghe die eerder op de week al had laten doorschemeren dat Ezekiel in goeden doen was. Minder content is de Kortrijkse coach over de VAR en dat zal voorlopig niet anders worden. Niemand in het karig bezette maar knusse stadion had gezien dat Kristof D’Haene handspel zou gepleegd hebben bij de voorzet van Schouterden. VAR Nathan Verboomen wel en scheidsrechter Bert Put volgde zijn collega.

Hoef je geen twee keer te zeggen aan Danijel Milicevic die Jakubech geen schijn van een kans liet bij de strafschop. Overigens de tiende al die Kortrijk dit seizoen tegen kreeg. Vandaar de frustratie en woede bij Vanderhaeghe.

Mooier werd het er allemaal niet op, slordiger en virieler wel. Eupen kwam in de toegevoegde tijd van de eerste helft wel nog goed weg toen de nochtans goed ingevallen Selemani kans zag om de voorzet van Ocansey op de lat te koppen.

Selemani breekt de ban

In de tweede helft was het niet lang wachten op een derde goal. Golubovic haalde de achterlijn, De Wolf reageerde letterlijk en figuurlijk wat onhandig op de voorzet en Selemani duwde binnen.

Befiat San Jose reageerde met durf door Koch naar de kant te halen voor Toyokawa maar Kortrijk had de recente lesjes begrepen en trok een muurtje op. Ortwin De Wolf kon na 70 minuten zelfs een balletje ter hoogte van de middenlijn oppikken zonder ook maart één Kortrijkzaan in de buurt. Toch waren de Kerels in de slotfase nog dichter bij hun derde goal dan Eupen bij de gelijkmaker. Hoe zo?

Bij Eupen zaten er een paar zonder brandstof en Kortrijk meldde zich op de counter. De Wolf had moeite met het schot van Azouni maar de rebound van Stojanovic miste alle overtuiging. En nog had hij het niet begrepen want even later liet hij opnieuw een enorme kans liggen.

Kortrijk ontsnapte wel nog aan een elfde strafschop tegen. Put floot er één voor een fout op Schouterden maar de VAR oordeelde anders en ook Put kwam terug op zijn beslissin. Zo kon Kortrijk voor het eerst in twee maanden nog eens winnen.