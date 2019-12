Red Lions zijn Ploeg van het Jaar, bondscoach Shane McLeod is Coach van het Jaar

De Belgische hockeymannen zijn zaterdagavond op het Sportgala in Schelle voor het tweede jaar op rij verkozen tot Ploeg van het Jaar. Hun coach, de Nieuw-Zeelander Shane McLeod werd verkozen tot Coach van het Jaar

De Red Lions, nummer één van de wereld, veroverden afgelopen zomer voor eigen volk in Antwerpen de Europese titel in het hockey. Eerder hadden ze de finale van de gloednieuwe Pro League verloren. In december vorig jaar kroonden ze zich ook al tot wereldkampioen. Spelers Loick Luypaert, Alexander Hendrikx, Arthur De Sloover en Augustin Meurmans namen de prijs in ontvangst uit handen van oud-zeilster Evi Van Acker, Sportvrouw van het Jaar in 2012.

Het is voor de Belgische hockeymannen de vierde keer dat ze bekroond worden tot Ploeg van het Jaar. Ze worden daarmee alleen recordhouder op de erelijst. Eerder wonnen ze de trofee in 2012, 2016 en 2018. Ze kregen eerder dit jaar najaar ook al de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

In de eindstand blijven ze met 565 punten (150 eerste plaatsen) ruimschoots de Belgian Tornados (293 ptn), het nationale estafetteteam bij de mannen op de 4x400 meter, en de Rode Duivels (206 ptn) voor.

De concurrentie om de titel van Ploeg van het Jaar was dit jaar eens te meer groot. Ook de Belgian Tornados kenden een absoluut topjaar. Het team van coach Jacques Borlée behaalde haar eerste outdoor WK-medaille. In Doha wonnen onze landgenoten brons. De Rode Duivels van hun kant plaatsten zich als groepswinnaar met het maximum van 30/30 voor het EK van komende zomer doorheen heel Europa.

Shane McLeod Coach van het Jaar

Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions, werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De 51-jarige Nieuw-Zeelander haalde het met 374 punten nipt voor Philippe Clement (322 ptn). McLeod is de tweede buitenlander op de erelijst van de Coach van het Jaar. Pas vanaf vorig jaar komen ook buitenlandse coaches in aanmerking. Hij volgt Roberto Martinez op, die dit jaar als vierde net naast het podium viel.

De hockeycoach vierde het eindejaar in eigen land en was niet aanwezig op de prijsuitreiking. In een videoboodschap toonde hij zich erg enthousiast met de trofee. “Het is een hele eer te winnen. De andere genomineerden waren ook heel sterk. Het is een mooie bekroning voor onze hele groep, die erg complementair is. De verdiensten zijn immers voor het hele team. België is echt mijn thuis geworden. Het is heel leuk erkenning te krijgen voor mijn werk.” Oud-tafeltenniskampioen Jean-Michel Saive reikte de prijs uit aan een speler van de Red Lions, Loïck Luypaert.

McLeod hield in de eindafrekening nauwelijks 52 punten voor op Philippe Clement, die Racing Genk in het voorjaar naar de landstitel in het voetbal leidde en vervolgens ook bij Club Brugge meteen indruk maakte. Jacques Borlée vervolledigde het podium met 189 punten. De coach van de Belgian Tornados voerde zijn team aan richting een eerste outdoor WK-medaille. In Doha veroverden de Belgische mannen op de 4x400 meter een bronzen plak.

Erelijst Ploeg van het Jaar:

1997 Volleybalclub Maaseik

1998 Nationaal motorcrossteam

1999 Nationaal mannentennisteam

2000 RSC Anderlecht

2001 Fed Cup-team tennis

2002 La Villette Charleroi

2003 Nationaal motorcrossteam

2004 Atletiek (4x100m vrouwen)

2005 Nationale voetbalbeloftenploeg

2006 Fed Cup-team tennis

2007 Atletiek (4x100m vrouwen)

2008 Atletiek (4x100m vrouwen)

2009 Atletiek (4x400m mannen)

2010 Atletiek (4x400m mannen)

2011 Atletiek (4x400m mannen)

2012 Nationaal mannenhockeyteam

2013 Rode Duivels (voetbal)

2014 Rode Duivels (voetbal)

2015 Davis Cup-team (tennis)

2016 Nationaal mannenhockeyteam

2017 Davis Cup-team (tennis)

2018 Nationaal mannenhockeyteam

2019 Nationaal mannenhockeyteam

Erelijst Coach van het Jaar:

2011 Jacques Borlée (atletiek)

2012 Jacques Borlée (atletiek)

2013 Marc Wilmots (voetbal)

2014 Marc Wilmots (voetbal)

2015 Hein Vanhaezebrouck (voetbal)

2016 Roger Lespagnard (atletiek)

2017 Roger Lespagnard (atletiek)

2018 Roberto Martinez (voetbal)

2019 Shane McLeod (hockey)